Ballon d’or : pourquoi Karim Benzema peut vraiment gagner

S’il apparaît en retrait comparé à Robert Lewandowski et Lionel Messi, Karim Benzema peut légitimement croire en ses chances.

Contrairement à ce qu’assurait, vendredi, la chaîne portugaise RTP, Lionel Messi n’a pas encore remporté son septième Ballon d’or. C’est tout du moins ce qu’a affirmé Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football.

«Le gagnant est au courant environ deux semaines avant, seulement 3 ou 4 personnes connaissent le nom du vainqueur à l’heure actuelle», a-t-il ainsi expliqué en guise démenti.

Cité parmi les principaux favoris à la succession de Lionel Messi, sacré en 2019,Karim Benzema peut donc encore croire en ses chances durant encore une semaine. Et ce malgré les récents propos tenus par Lothar Matthaüs.

«Je veux que Lewandowski remporte le Ballon d’Or parce que l’année dernière, il le méritait déjà. Cette année, il en est encore plus proche et il est mon favori, a ainsi confié le champion du monde 1990. Benzema a réalisé une excellente saison, mais il n’a pas remporté de titre. Il a été éliminé au début de l’Euro avec la France et n’a pas été champion avec le Real Madrid.»