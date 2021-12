Ballon d’Or : la véritable opinion de Lewandowski sur le discours de Messi

Contrairement à ce que de nombreux médias internationaux ont rapporté ces derniers jours, Robert Lewandowski n’a pas douté de la sincérité et des bonnes vibrations de Lionel Messi lors de son discours lors de l’événement Ballon d’Or 2021.

La confusion a été générée parce qu’un journaliste de ViaFootball lui a demandé s’il croyait que la chose argentine était authentique ou un acte de relations publiques.

Et à cela en particulier, Lewy a répondu : «Je voudrais que ce soit une déclaration sincère d’un grand joueur et pas seulement des mots (des sourires). Bien sûr, je ne veux pas être fier ou excité, mais il y a tout un choix qui prend en compte tout ce qui est fait. Je suis déjà concentré sur autre chose, mais être si proche et, en même temps, si loin fait que ce sentiment amer demeure. Tout ce que je porte à l’intérieur peut avoir besoin de temps».

Son ton n’était jamais celui d’une plainte ou d’une réclamation. Même – dans d’autres sections de la conférence – il était très respectueux et reconnaissant envers le PSG 30. Cependant, il y avait ceux qui, peut-être en raison d’une erreur de traduction ou en regardant la vidéo, ont mal interprété sa phrase.

En lisant le tumulte généré, le 9 du Bayern Munich, qu’il a jugé prudent, il est sorti pour partager ses véritables sentiments concernant le geste que Lio a eu. Le récent vainqueur du Soulier d’Or a été ému par la demande du talentueux meneur de jeu sud-américain.

«La déclaration que j’ai faite dans une interview avec une chaîne de télévision polonaise est mal interprétée. Je n’ai jamais voulu dire que les propos de Lionel Messi n’étaient ni sincères ni sérieux. Au contraire, j’ai été très ému et ravi du discours de Messi lors de l’événement parisien, dans lequel il a commenté qu’à son avis, je méritais le Ballon d’Or 2020. Je voulais juste exprimer avec ma déclaration que, bien sûr, Je serais très heureux si les paroles de Messi étaient entendues», a précisé l’attaquant né en 1988, selon Kicker.

Il ne ressent que du respect et de l’admiration pour Messi : «Je respecte et apprécie Lionel Messi au-delà de toute mesure et, encore une fois, je le félicite d’avoir remporté le Ballon d’Or 2021.»