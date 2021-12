Ballon d’Or : la décision radicale de Robert Lewandowski

Le Bayern Munich a beau avoir décroché trois Ligue des champions ces vingt dernières années, vu sa colonie allemande enlever la Coupe du monde au Brésil, le dernier Ballon d’Or remporté par un joueur bavarois remonte toujours à 1981, date du deuxième sacre de Karl-Heinz Rummenigge.

Depuis, les stars du Bayern ont en effet dû se contenter d’accessits, à l’image d’Oliver Kahn, troisième en 2001 et 2002, Franck Ribéry, troisième en 2013, ou Manuel Neuer, troisième en 2014.

Lundi, Robert Lewandowski a ainsi grossi la liste des Munichois snobés par les votants du Ballon d’Or en devant se contenter de la deuxième place derrière Lionel Messi. Un résultat que le Polonais a bien du mal à digérer malgré les sourires affichés au Théâtre du Châtelet ou ses réactions pleines de fair-play. Et le buteur munichois l’aurait tellement mauvaise qu’à en croire AS, il souhaiterait quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid.

Le Real intéressé de longue date

Si les champions d’Allemagne comptent parmi les équipes les plus compétitives de la scène européenne et espèrent bien le confirmer en remportant une nouvelle Ligue des champions au printemps prochain, le Bayern n’a pas le même poids, médiatique notamment, que les autres cadors du continent et du Real Madrid en particulier.

De quoi l’inciter à vouloir rejoindre le club merengue, qui n’a pas son pareil pour faire les Ballon d’Or comme en témoignent les sacres de Fabio Cannavaro, Luka Modric et évidemment Cristiano Ronaldo.

L’ancien joueur du Borussia Dortmund aurait donc demandé à son agent, Pini Zahavi, de se rapprocher des dirigeants madrilènes afin de travailler à un transfert l’été prochain. Des dirigeants qui ont tenté à plusieurs reprises de le recruter par le passé et qui seraient toujours intéressés.

Mais le Real a d’autres cibles en tête au premier rang desquelles Kylian Mbappé et Erling Haaland. Une arrivée de l’un ou de l’autre s’accommoderait mal d’une signature de Robert Lewandowski.