Ballon d’Or : il annonce déjà le nom du vainqueur

Après une saison au cours de laquelle il est revenu pratiquer son meilleur football, devenant finalement champion de France avec Lille, Renato Sanches était sur le point de déménager ailleurs, ayant été sondé par plusieurs clubs européens lors du dernier mercato.

Dans une interview accordée à Voix Du Nord, Renato Sanches admet même que tout était prêt pour aller à Barcelone, mais une blessure au ménisque en début de saison a fini par le retirer de la compétition pendant près de deux mois, mettant fin à négociations.

«Si je n’avais pas été blessé, j’aurais signé pour le Barça. Tout avait déjà été réglé entre Lille et Barcelone, ils étaient déjà parvenus à un accord. Au début c’était un choc, mais j’ai tout relativisé. Le football, c’est des hauts et des bas et j’y suis habitué. J’ai arrêté de penser aux clubs intéressés et j’ai commencé à me concentrer uniquement sur la récupération», a reconnu le jeune Portugais.

À la demande expresse de l’entraîneur des Blaugrana de l’époque , Ronald Koeman, l’international portugais a été désigné comme joueur pour diriger la réforme du milieu de terrain de l’équipe catalane.

À 24 ans, Renato Sanches admet qu’il est prêt à faire le saut dans une équipe d’élite du football international, ce qu’il suppose ne s’est pas produit en 2016, lorsqu’il a quitté Benfica pour le Bayern Munich.

«Quand je suis allé au Bayern en 2016, je n’étais pas prêt à jouer dans une telle équipe. Aujourd’hui, je me sens préparé», assure le joueur lillois. Après avoir échoué à s’affirmer en Allemagne, Renato Sanches était toujours à Swansea, prêté par les Bavarois.

Mais une série de blessures a fini par l’empêcher de s’affirmer en Premier League. Désormais en France, avec un contrat avec Lille jusqu’en juin 2023, Renato Sanches se sent prêt à retenter un vol supérieur dans sa carrière.