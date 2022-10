Ballon d’Or : Erling Haaland dévoile le nom du vainqueur !

Erling Haaland aurait pu faire un Cristiano Ronaldo ou un Zlatan Ibrahimovic, mais il n’a pas osé. Lorsqu’on lui a demandé sa prédiction sur qui sera le vainqueur du Ballon d’Or en 2025, il a laissé une réponse très surprenante.

S’il aurait pu se sélectionner lui-même ou partir avec des jeunes qui brillent actuellement dans l’élite, comme Kylian Mbappé ou Phil Foden, l’international de l’équipe senior norvégienne a confirmé qu’il fait partie de ceux qui pensent que Lionel Messi sera encore capable de ajoutez un autre Ballon d’Or à votre musée personnel.

Qui gagnera le Ballon d’Or en 2025 selon Haaland ?

«(Lionel) Messi», a répondu le nouvel attaquant de Manchester City, alors qu’il jouait encore pour le Borussia Dortmund et terminait une dynamique Quick Question avec ESPN FC.

En 2025, Lionel Messi aura 38 ans. Ce serait un exploit formidable s’il parvenait à remporter le prix décerné par France Football à cet âge. On verra si après son aventure avec le Paris Saint-Germain et ce qui se passe à la Coupe du monde 2022 au Qatar, il décide de prolonger sa carrière au plus haut niveau de l’élite. Personne ne doute que, tant qu’il concourt au sommet, il est capable de tout. Et c’est quelque chose qu’Erling Haaland, avec sa prédiction, a rendu très clair.

