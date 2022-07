Ballon d’Or africain 2022 : incroyable, le nom du vainqueur a fuité

À quelques heures du début de la cérémonie du Ballon d’Or africain 2022, des sources ont révélé le nom du vainqueur.

Ce jeudi 21 juillet 2022 à 20h00 à Rabat, au Maroc, la CAF va annoncer le vainqueur du Ballon d’Or africain 2022. Alors que les yeux sont rivés vers le prochain meilleur joueur du continent, des sources ont révélé ce jour le vainqueur du prix avant l’heure. Selon Buzz Afrik, «le journaliste Gary Al – Smith a fait fuiter le résultat final sur Twitter. D’après lui, c’est le joueur sénégalais actuellement au Bayern Munich , Sadio Mané, qui a remporté le plus de voix, devant son ancien coéquipier à Liverpool , Mohamed Salah».

Reste à savoir si cette prédiction est vraie car, pour le moment, la CAF n’a encore rien dévoilé. Le suspense reste tendu et les supporters férus du football africain sont impatients de connaître le vainqueur entre Mohamed Salah, Sadio Mané et Édouard Mendy.

Just in: Sadio Mané 🇸🇳 will be crowned Men's African Player of the Year 2022 tonight in Morocco.

Got the highest number of votes ahead of Mo Salah 🇪🇬 and Edouard Mendy 🇸🇳 #JoySports #CAFAwards2022 pic.twitter.com/CrRfbPVKM7

— Gary Al-Smith (@garyalsmith) July 21, 2022