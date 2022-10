Ballon d’Or 2022 : Robert Lewandowski remporte un trophée (photo)

Robert Lewandowski, l’attaquant du FC Barcelone, s’est vu décerner le premier Trophée Müller lors du gala du Ballon d’Or, une récompense nouvellement créée qui récompense l’attaquant avec le plus de buts la saison dernière.

Lewandowski a obtenu ce prix grâce à 57 buts dans ses matchs pour le Bayern Munich et la Pologne. De plus, et pour la deuxième année consécutive, Lewandowski était dans le classement du Ballon d’Or.