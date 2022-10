Ballon d’Or 2022 : «Le vainqueur du trophée sait…», annonce France Football

Le Ballon d’Or récompense, chaque année, les meilleurs footballeurs de la planète. Des personnalités comme Xavi, Iniesta ou Ribéry ont fait des mérites pour remporter le prix, mais ils ne l’ont jamais remporté.

La liste des joueurs qui n’ont jamais remporté le Ballon d’Or

Robert Lewandowski

Le dernier qui me vient à l’esprit est Robert Lewandowski, alors qu’en 2020 il a vécu une saison de rêve avec le Bayern Munich, avec qui il a même été sacré champion d’Europe après avoir battu le PSG en finale de la Ligue des champions.

Ses quinze buts en dix matches du tournoi continental ou les 34 en 31 matches de Bundesliga n’ont pas eu de Ballon d’Or. Cette année-là, en raison de la pandémie, France Football a décidé de ne pas décerner le prix.

Franck Ribery

En regardant le passé, d’autres cas se démarquent dans lesquels un footballeur a eu d’excellentes performances, mais cela n’a pas suffi pour remporter le prix et a fini par être éclipsé par le vainqueur final.

En 2013, par exemple, la saison exceptionnelle de Frank Ribéry, qui a conduit le Bayern Munich à être sacré roi d’Europe face au Borussia Dortmund, n’a pas non plus reçu de récompense.

Cette année-là, le Français a dirigé un Bayern redoutable qui a fini par remporter tout ce qu’il a joué : Bundesliga, Coupe, Supercoupe d’Allemagne et Champions. C’est-à-dire un «quadruplé» historique pour les Allemands.

Manuel Neuer

L’année suivante, un autre joueur du Bayern a pu remporter le Ballon d’Or, il a fait des mérites pour le gagner, mais le résultat final était différent. 2014 a apporté au gardien bavarois rien de plus et rien de moins qu’une victoire en Coupe du monde avec l’Allemagne.

De plus, il a reçu le gant d’or lors de la Coupe du monde au Brésil. Avec son équipe, il a également célébré des titres : la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne.

Xavi Hernandez

L’actuel entraîneur du Barça est entré dans la liste des trois finalistes de 2009 à 2011. Autrement dit, à trois reprises, il était sur le point de remporter le prix.

Xavi était le cerveau du Barcelone de Pep Guardiola, l’une des meilleures équipes de l’histoire. Avec Andrés Iniesta, il était chargé d’organiser l’entrejeu d’une équipe redoutable. De plus, il a été l’un des principaux artisans du succès espagnol lors de la Coupe du monde 2010.

Andres Iniesta

Iniesta était un autre des piliers du Barça de Guardiola. Comme son Xavi, Andrés est également entré plus d’une fois dans la liste des finalistes du Ballon d’Or.

Plus précisément, en deux: 2010 – l’année où il a mené l’Espagne à la gloire en Afrique du Sud – et 2012 . Même s’il convient de noter que cette dernière année, le joueur d’Albacete avait comme rival les 92 buts de Messi.

Antoine Griezmann

«Le Petit Prince» a été champion du monde en Russie 2018 avec son pays, en plus d’avoir été désigné meilleur joueur de la finale contre la Croatie. De plus, il a été champion d’Europe avec l’Atlético de Madrid (Ligue Europa, dont la finale a également été désignée comme la meilleure) et a remporté la Super Coupe. Ses 36 buts et 15 passes décisives ont fait de lui l’homme clé de l’Atleti et de la France.

Gianluigi Buffon

Le légendaire gardien de but italien a été l’une des clés de l’Italie pour remporter le titre de champion du monde en Allemagne en 2006. Cette année-là, le vainqueur était son compatriote, Fabio Cannavaro.

Sans aucun doute, l’ancien défenseur du Real Madrid, de la Juventus et de l’Inter – entre autres – a été la clé de la “Azzurra”. Cependant, on ne peut ignorer, loin de là, le travail de ‘Gigi’, qui a été désigné meilleur gardien de la Coupe du monde en Allemagne. S’il l’avait remporté, il ne serait devenu que le deuxième gardien de but à remporter le prix, après le soviétique Lev Yashin en 1963.

Thierry Henry

Le légendaire attaquant d’Arsenal s’est qualifié à deux reprises pour le Ballon d’Or. En 2003, année des débuts du mythique invincible Arsenal, Henry était l’un des principaux piliers de l’équipe mythique d’Arsène Wenger.

«Tití» a terminé cette saison avec 30 buts en Premier League et cinq autres en Ligue des champions. Dans la course au Ballon d’Or, le Français a terminé deuxième, derrière Pavel Nedved.

Trois ans plus tard, en 2006, l’actuel entraîneur adjoint de l’équipe de Belgique se glisse une nouvelle fois dans le top trois mondial. À cette occasion, il a été battu par les champions du monde Cannavaro et Buffon.

Raul Gonzalez

Le légendaire joueur du Real Madrid n’a pas non plus été en mesure de célébrer la victoire du Ballon d’Or. Malgré ses saisons impressionnantes avec l’équipe blanche, il a failli remporter le prix.

En 2001, il a été nommé Attaquant européen de l’année de l’UEFA, mais lors du vote de France Football, il a terminé deuxième, derrière Michael Owen. L’année suivante, il a répété comme attaquant de l’année sur le continent et a remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid, mais cela ne lui a pas suffi non plus pour être récompensé.