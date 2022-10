Ballon d’Or 2022 : le message de Kylian Mbappé à Karim Benzema après son sacre !

Quelques minutes après avoir remporté officiellement son Ballon d’Or, des mains de Zinedine Zidane, au Théâtre du Châtelet de Paris, le président de la République Emmanuel Macron a adressé un message de félicitations pour Karim Benzema.

Le chef de l’Etat a tweeté un «KB9!» accompagné du drapeau bleu-blanc-rouge. Avant d’enchaîné dans un autre message: «Deux lettres et un chiffre qui resteront dans l’Histoire du football. 24 ans après Zidane, Karim Benzema ramène un nouveau Ballon d’or à la France. Félicitations à lui!»

Auteur d’une saison 2021-2022 fantastique d’un point de vue individuel et collectif, Karim Benzema a remporté ce lundi 17 octobre le Ballon d’Or 2022. Il est le cinquième joueur Français à recevoir la plus prestigieuse des récompenses individuelles après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinédine Zidane.