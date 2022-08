Ballon d’Or 2022 : le conseil de Kylian Mbappé à Karim Benzema

C’est le 4 juin que Gerard Piqué et Shakira ont confirmé leur rupture après douze ans de relation et deux enfants ensemble, Milan et Sasha. Le footballeur a envoyé un message à sa déjà ex-femme sur Whatsapp dans cette nouvelle étape de leur vie.

Comme l’a révélé La Razón ce week-end, le défenseur du FC Barcelone a souhaité à son ex-femme, Shakira bonne chance et succès dans leur nouvelle scène séparée.

«Je vous souhaite le meilleur, l’important c’est le bonheur et le bien-être de nos enfants», écrivait Gérard Piqué à Shakira dans un récent message WhatsApp.

Shakira et Piqué ont deux enfants en commun : Milan, neuf ans, et Sasha, sept ans, qui sont directement touchés par la séparation de leurs parents et l’exposition médiatique que cela implique.

Séparé de Shakira depuis près de trois mois, Gerard Piqué a visiblement déjà retrouvé l’amour. Le footballeur espagnol a en effet été photographié en train d’embrasser une jeune femme lors d’un festival de musique.

Pique y la nueva novia/amante pic.twitter.com/uqpiDn2OCb — Idek (@LovelyYou42) August 20, 2022

La colère de Shakira contre Gérard Piqué

Mais qui est alors la nouvelle chérie de Gerard Piqué ? Âgée de 23 ans, l’heureuse élue s’appelle Clara Chía Martí. Selon le Mirror, il s’agit une étudiante en relations publiques, qui travaille pour le groupe d’investissement sportif et médiatique de Gerard Piqué, Kosmos.

D’après le média britannique, la jeune femme aurait d’ailleurs déjà rencontré Shakira car elles auraient travaillé ensemble sur des événements.

Mais selon une source proche de la famille de Shakira auprès du média espagnol Telecinco.

L’interprète de Waka Waka serait «très en colère de voir le père de ses enfants avec sa petite amie en public» en raison d’un pacte présumé entre les deux ex, dans lequel ils avaient convenu de ne pas apparaître publiquement avec leurs partenaires au cours de la première année depuis leur rupture.

Gerard Piqué et Clara Chía Martí se seraient rapprochés et sortiraient ensemble depuis plusieurs mois, mais auraient essayé de garder le silence en raison de la récente rupture du sportif avec la chanteuse colombienne.