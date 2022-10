Ballon d’Or 2022 : la réaction de Karim Benzema à son arrivée sur le tapis rouge

La délégation madrilène est arrivée. Karim Benzema est acclamé par les fans et le buteur a opté pour un look sobre mais travaillé, avec un costume impeccable et des lunettes sur le nez. Le futur Ballon d’Or s’est exprimé au micro de la chaine L’Equipe à son arrivée sur le tapis rouge.

«Je suis très content d’être là, c’est la première fois. On va kiffer le moment. On a fait beaucoup de matches de très haut niveau, mais bon, je me rappelle de la finale en C1. Tous mes souvenirs reviennent», a notamment confié l’attaquant tricolore.