Ballon d’Or 2022 : la réaction de Didier Drogba sur l’absence de Lionel Messi

Depuis que Shakira et Gerard Piqué ont annoncé leur séparation, la presse espagnole a affirmé que la vraie raison qui a conduit à leur rupture était l’infidélité du joueur. Depuis, tous deux ont décidé de se concentrer sur leurs enfants et de ne pas donner de détails sur leur décision.

Quelques jours plus tard, le numéro 3 de Barcelone avait emménagé dans son appartement de garçon et a été vu avec une fille qui, selon les médias locaux, était une ouvrière de son entreprise et son nouvel amour.

Pour cette raison, Gerard Piqué a préféré éviter toutes sorties publiques et rencontres avec la presse, pour n’apparaître que lorsqu’il avait un entraînement avec son équipe.

Désormais, le défenseur espagnol a également choisi de rester chez lui pendant les vacances d’été, date à laquelle il en profite pour se rendre dans sa maison familiale à Lloret de Mar, où résident ses grands-parents, qu’il a préféré ne pas rendre visite pour éviter d’attirer les l’attention de la presse.

Pour cette raison, cette année, il passera une visite spéciale qu’il avait l’habitude de faire avec sa compagne et ses enfants. Cette fois, Gerard Piqué passera un été avec des activités improvisées, puisque son souhait est d’éviter de nouveaux désagréments à ses proches, qui vivent très mal depuis l’annonce de la séparation du couple.

Pour cette raison, le joueur a voulu que toute l’attention se concentre sur lui et non sur ses proches, qui ont évité de répondre aux questions des médias.

Qui est le nouvel amour de Gerard Piqué

Ces dernières semaines, la presse locale a également donné plus de détails sur la prétendue petite amie du footballeur, une étudiante de 23 ans prénommée Clara Chia Marti. Depuis que son nom a été révélé, la jeune fille a décidé de supprimer tous ses comptes sur les réseaux sociaux.

Alors que Piqué n’a été devant les médias que pour parler de son avenir à Barcelone, incertain en raison des accords dont il a dû discuter concernant son salaire. C’est que le joueur a dû accepter une baisse de ses revenus avec le club pour s’adapter aux problèmes économiques de l’équipe du Barça.