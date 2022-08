Ballon d’Or 2022 : la déclaration très osée de Kylian Mbappé sur Sadio Mané

Manchester United a connu un samedi catastrophique, avec une défaite 4-0 sur la pelouse de Brentford. L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo était clairement furieux.

Les Mancuniens, qui avaient déjà perdu leur premier match contre Brighton, ont encaissé les quatre buts du match dans les 35 premières minutes de la rencontre, notamment suite à des boulettes de De Gea.

Et cette nouvelle débâcle ne devrait pas arranger les choses avec Cristiano Ronaldo. Désireux de quitter le club afin de disputer la prochaine Ligue des champions, le Portugais est apparu furieux à la fin du match.

Après le coup de sifflet final, Cristiano Ronaldo a quitté la pelouse en serrant la main de plusieurs membres du staff des Red Devils, avant de nier complètement Erik ten Hag en rentrant aux vestiaires.

Ronaldo not happy and no handshake for Ten Hag pic.twitter.com/HGtmYXyBs5

— James Robson (@jamesalanrobson) August 13, 2022