Ballon d’Or 2022 : la déclaration de Kylian Mbappé qui ne plaira pas à Karim Benzema

Le FC Barcelone a parlé de révolution. Ou du moins les médias catalans concernés en ont parlé il y a quelques jours. Révolution dans l’effectif pour la prochaine campagne 2022-23. Changement de visage, avec un nettoyage en profondeur des vestiaires qui pourrait signifier le départ d’entre sept et treize joueurs.

Cependant, au-delà de l’optimisme des médias, certains au sein de ce vestiaire ne sont pas d’accord. L’un d’eux est un joueur totalement oublié par Xavi Hernández : Martin Braithwaite.

Le Danois, arrivé en février 2020 à la surprise générale (surtout Messi) peu avant l’explosion de la pandémie, n’a pratiquement pas joué sous les ordres de Xavi : seulement 10 minutes lors du match contre Osasuna, qu’ils ont remporté 4-0, le 13 mars dernier. Une blessure entre le 20 septembre 2021 et le 8 janvier 2022 l’a tenu à l’écart mais, une fois remis, il n’a pas compté pour le DT.

Braithwaite présenté à Barcelone en février 2020.

«Maintenant commence le travail des bureaux, qui est encore plus important que celui du terrain. Le travail des bureaux est très nécessaire», avait déclaré Xavi après le dernier match de championnat, une défaite contre le Villarreal CF.

Le coach demande des renforts et des départs car «il y a beaucoup de choses à changer». Il sait que cette équipe manque de qualité, mais cela ne dérange pas Braithwaite. Il gagne environ 4 millions d’euros et son contrat est jusqu’en juin 2024 et il n’envisage pas de partir maintenant.

Il a eu des offres de la Premier League, de Brighton, mais aussi du Valencia CF et du Celta de Vigo en Espagne, mais la principale pierre d’achoppement est le contrat : aucun autre club ne paiera à Braithwaite le salaire généreux que lui verse le Barça et il ne mettra pas les trucs faciles, même si vous ne jouez pas.

Ce mardi 24 mai, Sport ne respire plus l’optimisme et, au contraire, affirme que «personne ne veut quitter Barcelone». Xavi l’a déjà prévenu qu’il ne compterait pas, tout comme Umtiti, Riqui Puig et Mingueza.