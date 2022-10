Ballon d’Or 2022 : Karim Benzema remporte le trophée (officiel)

Ce lundi soir, Karim Benzema a été sacré Ballon d’Or. Auteur d’une année exceptionnelle sous les couleurs du Real Madrid, l’attaquant âgé de 34 ans était le grand favori de l’édition 2022. Il est le premier footballeur français à s’adjuger ce prestigieux trophée depuis Zinedine Zidane en 1998.

Auteur d’une saison 2021-2022 fantastique d’un point de vue individuel et collectif, Karim Benzema a remporté ce lundi 17 octobre le Ballon d’Or 2022. Il est le cinquième joueur Français à recevoir la plus prestigieuse des récompenses individuelles après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinédine Zidane.

Vainqueur de la Liga et de la Champions League avec son club du Real Madrid ainsi que de la Ligue des nations avec l’équipe de France, l’ancien lyonnais a reçu le trophée, le 66e de l’histoire, des mains de «Zizou», lauréat en 1998 et qui s’est dit «très fier».