Ballon d’Or 2022 : «J’espère que ce sera lui parce qu’il le mérite», Didier Deschamps

Cristiano Ronaldo a raconté les coulisses de sa rencontre avec Georgina Rodriguez, la jeune femme argentine avec laquelle il partage sa vie depuis 2017 et le moment exact où il est tombé amoureux de cette dernière.

Dans un documentaire qui sortira bientôt sur Netflix, l’attaquant de Manchester United a expliqué que c’était le coup de foudre lors de sa toute première rencontre avec Rodriguez :

«A partir de ce moment [quand ils se sont croisés devant l’entreprise de vêtements où elle travaillait] ça m’est resté dans la tête et c’était un moment de déclic», a confié CR7.

Mais comme toute fille, Georgina Rodriguez a tout de suite succombée au charme de Cristiano Ronaldo au point de ressentir de fortes sensations jusque dans son estomac :

«Le jour où j’ai rencontré Cristiano, je suis allé travailler. J’arrive chez Gucci et, en sortant du magasin, je vois apparaître un très bel homme. J’ai arrêté et j’ai commencé à ressentir des chatouillements dans l’estomac et j’ai dit : ‘Mais qu’est-ce qui ne va pas avec moi ?», raconte t-elle. Comme quoi, le courant est passé tout de suite entre les deux tourtereaux qui attendent (encore) des jumeaux cette année.