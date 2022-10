Ballon d’Or 2022 : «Je ne sais pas…», la réponse Karim Benzema

Au vu du niveau auquel il a évolué tout au long de la saison, Karim Benzema pourrait facilement dire qu’il mérite de remporter le Ballon d’Or 2021/22. Mais ce n’est pas son style, et ça ne le sera jamais.

Il se consacre à jouer et à aider son équipe. Du reste, du sujet des prix individuels, que se chargent les institutions ou moyens correspondants.

La seule chose qu’il a osé dire, c’est qu’il a fait une très bonne campagne, dans laquelle il en a profité au maximum, à la fois dans la Ligue espagnole (le champion étant MVP, buteur et deuxième pour les passes décisives) et dans l’UEFA Ligue des champions (le finaliste étant le buteur et le héros des retours).

BENZEMA A RÉPONDU – MÉRITE-T-IL LE BALLON D’OR ?

«Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c’est que j’ai fait une très bonne saison, en championnat, en Ligue des champions. J’ai marqué beaucoup de buts, de passes décisives, de jeux. Et je prends beaucoup de plaisir sur le terrain. Puis le Ballon d’Or vient plus tard. J’ai le temps d’y penser», a déclaré KB9, dans une interview pour El Chiringuito.

Il ne voulait pas non plus mettre l’étiquette du meilleur joueur du monde. Ce n’est pas quelque chose qui, selon sa perception, lui correspond : «Qui est le meilleur ? Je ne sais pas, je ne peux pas dire de nom. Tout le monde peut penser qu’il est le meilleur au monde. La chose la plus importante est ce que vous faites avec votre équipe et ensuite laissez les gens parler pour vous.

Je ne me vois pas dire : “Je suis le meilleur du monde”. Je ne l’ai jamais fait. Mais, depuis que je suis petit, je me suis toujours demandé comment je pouvais faire pour être ici (au sommet), parmi les meilleurs au monde. Qu’est-ce que je dois faire? Et maintenant c’est vrai qu’il y a le Ballon d’Or, c’est un rêve, mais je ne peux pas dire que je suis le meilleur joueur du monde.»

Le 27 mai, Karim Benzema est le meilleur candidat au Ballon d’Or pour l’année universitaire 2021/22. Et il faudrait qu’il se passe quelque chose de fou en finale de l’UEFA Champions League, pour que Mohamed Salah ou Sadio Mané entrent en lice (avec de réelles occasions).

Au passage, il est bon de rappeler que le gala du Ballon d’Or aura lieu le 16 octobre 2022 à Paris. Il est important de mentionner que le prix n’évalue plus l’année civile (janvier à décembre), mais plutôt la saison (août à juillet).