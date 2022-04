Ballon d’Or 2022 : «Franchement, je pense surtout à gagner…», la réaction forte de Benzema

Manchester City a réussi à battre le Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des champions au terme d’une partie absolument époustouflante. Karim Benzema, l’attaquant du Real Madrid a confié préférer se concentrer sur les trophées collectifs plutôt que le Ballon d’or.

Auteur d’un doublé, Karim Benzema a apprécié le spectacle : «C’était une belle demi-finale, avec deux belles équipes. Ils ont fait une meilleure entrée de match, avec beaucoup de pression pendant 20 minutes où ils ont marqué ces deux buts. Les 25 dernières minutes de la première mi-temps, on a mieux joué, on a su revenir au score», a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Il est ensuite revenu sur la performance de son équipe, qui a su faire le dos rond : «C’est la marque des grandes équipes. Il faut savoir faire le dos rond. C’est ce qu’on a fait. City est aussi une grosse équipe. On a réussi à marquer trois buts. J’essaie de transmettre plus de confiance à mes coéquipiers, techniquement tout le monde est au même niveau, ça se joue au mental après, il faut les pousser à faire des efforts».

Enfin, il a préféré esquiver la question du Ballon d’or tout en revenant sur son pénalty : «Si tu tires pas de pénaltys, tu vas pas louper. Je crois que les deux pénaltys en Liga, je les ai bien tiré, c’était bon gardien.

Aujourd’hui, c’est juste de la force mentale, la panenka c’est du du sang froid, les gardiens me regarde, par moment il faut changer. Franchement, je pense surtout à gagner la Liga et la Ligue des champions et après on verra, je suis concentré sur les objectifs collectifs», a-t-il répondu à une question sur le Ballon d’or avant de dévoiler sa préférence entre les titres collectifs et le Ballon d’or : «Liga et Ligue des champions direct !»