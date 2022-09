Ballon d’Or 2022 : France Football annonce une nouveauté

L’équipe celtique d’Ange Postecoglou a connu un début difficile dans sa campagne en Ligue des champions, s’inclinant 3-0 face au géant européen du Real Madrid à domicile à Glasgow.

Après le match, Postecoglou au micro de BT Sports a reconnu l’affichage des visiteurs et les belles marges en Ligue des champions : «C’était pas si mal. Le premier but a été capital. Jusque-là on a été bien dans le match et on avait sans doute eu les meilleures opportunités.

On contrôlait assez bien en défense mais c’est ce premier but qui nous a fait perdre le fil et ils ont la qualité pour nous punir. On sait qu’on ne va pas avoir énormément d’occasions et si on ne concrétise pas les bonnes…

On a eu un peu de malchance en touchant le poteau mais ce sont les petits détails qui font la différence et les autres sont suffisamment bons pour capitaliser là-dessus.

Ils ont très bien contrôlé le match après l’ouverture du score alors que nous, on devait courir après le score, ce qui, inévitablement leur offre des espaces».