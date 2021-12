Ballon d’Or 2021 : voici les pays qui ont voulu sacrer Cristiano Ronaldo

La superstar de Manchester United Cristiano Ronaldo joue au football professionnel depuis 19 ans depuis ses débuts professionnels en 2002, mais quand prendra-t-il sa retraite du football ?

Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs footballeurs de cette génération et est sur la scène depuis près de 20 ans maintenant et à 36 ans, sa condition physique diminue progressivement et pourrait approcher la fin de son incroyable carrière, mais quand envisage-t-il de prendre sa retraite ?

Ronaldo n’a pas discuté du moment où il veut se retirer du football. Lorsqu’il a rejoint le Real Madrid, les médecins madrilènes lui ont dit qu’il pouvait jouer jusqu’à l’âge de 38 ans et qu’il ne lui restait plus que deux ans, il pouvait se plier à la prédiction des médecins et prendre sa retraite par la suite.

Il joue toujours pour son pays le Portugal et a remporté l’Euro 2016, il envisage de se retirer du football international après la Coupe du monde de football 2022 au Qatar l’année prochaine. Il joue pour le Portugal depuis 2003 et a marqué plus de 100 buts.

Dans une interview en 2019, il a déclaré que son fils ne voulait pas qu’il prenne sa retraite tant qu’ils ne joueraient pas ensemble. Son fils a 11 ans et cela risque d’être difficile à moins qu’il ne batte le record du footballeur bolivien Mauricio Baldivieso qui a fait ses débuts professionnels à l’âge de 12 ans en 2009.