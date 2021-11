Ballon d’Or 2021 : une «fraude historique» annoncée

Le probable Ballon d’Or France Football 2021 de Lionel Messi ne plaît pas à tout le monde et un journaliste espagnol, suiveur du… Real Madrid, s’est complètement lâché contre «La Pulga».

Vainqueur de sa toute première Copa América avec l’Argentine, le 10 juillet dernier contre le Brésil, au Maracana, Lionel Messi est, depuis, le grand favori pour le Ballon d’Or France Football 2021, qui sera décerné le 29 novembre à Paris.

Le sextuple lauréat n’est plus le crack qu’il était il y a quelques années et son Barça a été catastrophique en Liga et en Ligue des champions la saison dernière, se rattrapant en remportant la Coupe du Roi.

Sans surprise, à Madrid, on crie déjà au vol, tout en faisant campagne pour Karim Benzema, sur un nuage avec le Real depuis quelques années. «Si on donne le Ballon d’Or à Messi, ce sera un scandale» et «donner le Ballon d’Or à Messi serait une fraude historique», a notamment lancé Tomas Roncero, journaliste du quotidien madrilène As, et plus précisément… «rédacteur en chef de la section du Real Madrid».

Les votants du «Burundi ou de la Tanzanie» en question…

Dans cette vidéo, le journaliste espagnol imagine ainsi que les votants du «Burundi ou de la Tanzanie» ne voient pas beaucoup de matches européens et ont donc opté pour Messi. Il rappelle aussi que le génie gaucher a échoué en Liga et en Ligue des champions et que, lors de la finale de la Copa América contre la Seleçao, ce sont Angel Di Maria et Rodrigo De Paul qui ont mené l’Abiceleste vers la victoire.

Selon lui, récompenser Robert Lewandowski ou Karim Benzema serait plus «juste». Le jury de journalistes internationaux composé par France Football a probablement fait un autre choix (le vote est déjà clos). Une télévision publique portugaise a déjà affirmé que Lionel Messi sera couronné au théâtre du Châtelet, dans deux semaines et demie.