Ballon d’Or 2021 : un «triomphe» annoncé

Le vote pour le Ballon d’or 2021 a beau être clos depuis désormais près de trois semaines, le Real Madrid continue de faire bloc derrière Karim Benzema, annoncé parmi les principaux favoris à la succession de Lionel Messi, dernier joueur récompensé en 2019.

Le mois dernier, le club merengue avait ainsi convoqué le ban et l’arrière-ban chez ses anciennes gloires, Zinedine Zidane, Fabio Cannavaro, Roberto Carlos, Ronaldo ou Luis Figo y allant chacun de ses mots doux à destination du Français.

Ses coéquipiers n’ont évidemment pas été en reste et à une dizaine de jours de l’annonce du Ballon d’or, c’est au tour d’Alvaro Odriozola, débarqué au Real Madrid à l’été 2018, de dire tout le bien qu’il pense du joueur de KB9. Le défenseur espagnol, prêté à la Fiorentina cette saison, se dit l’un de ses plus grands fans depuis de nombreuses années.

«J’ai toujours été très Benzemista, bien avant de jouer avec un footballeur magnifique comme lui, a-t-il ainsi déclaré dans un entretien accordé à As. Je le vois dans le meilleur moment de sa carrière.

Quand vous avez un joueur à vos côtés qui vous marque 50 buts, l’accent sera toujours mis sur ce joueur, mais Karim avait déjà très bien réussi lors de l’étape avec Cristiano.

Sans Benzema, je suis sûr que Cristiano aurait marqué beaucoup moins de buts. Après son départ, Karim a pris le relais, se sentant plus protagoniste, se sentant comme la star du Real Madrid, et maintenant, en plus de faire jouer l’équipe, il marque de nombreux buts.»

Sans surprise, Alvaro Odriozola voit donc en Karim Benzema le joueur le plus méritant dans la course au Ballon d’or. Sa victoire serait même une bénédiction pour le football. «Pour moi, le Ballon d’Or serait un triomphe pour le football s’il lui est accordé car il le mérite vraiment, non seulement pour cette année, mais pour toutes les précédentes où il a joué un football magnifique», a-t-il asséné.

«De plus, c’est une très grande personne. Il a beaucoup souffert personnellement et a toujours continué à travailler, à se battre. Donc mon vote est pour lui.»