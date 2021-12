Ballon d’Or 2021 : un «scandale» dénoncé

Le septième sacre de Lionel Messi n’a pas été du goût de tous. Alors que la presse allemande a évoqué un «scandale» après l’annonce de la deuxième place de Robert Lewandowski, la victoire de l’Argentin a été jugée incompréhensible par de nombreux observateurs, certains évoquant «une farce» ou «une injustice».

Le désormais septuple Ballon d’Or a tenté de devancer les critiques en déclarant, sur la scène du Théâtre du Châtelet, espérer voir le Polonais recevoir le Ballon d’Or 2020, annulé en raison de l’épidémie de Coronavirus.

Une proposition qui ne semble pas avoir convaincu Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football et organisateur du Ballon d’Or. «Ça n’appelle pour l’instant aucune réponse, parce qu’on ne va pas répondre à toutes les injonctions, a-t-il confié dans une interview accordée au Parisien. Mais le message était plutôt assez classe et fair-play.

En même temps, Lewandowski mérite tout ce fair-play manifesté autour de lui parce que lui-même s’est montré d’une grande élégance vis-à-vis de Messi et de l’institution Ballon d’or. Après, quant à accéder au vœu du septuple Ballon d’or…

Ce n’est pas lui qui fixe les règles, c’est nous qui allons les fixer quand même un petit peu (rires). On ne saura jamais si Lewandowski l’aurait eu l’année dernière puisque le vote ne s’est jamais déroulé. Oui il était un grand favori parce qu’il avait écrasé de toute sa classe, son talent, l’année. Mais on ne peut pas savoir si l’impression qui pouvait être celle de beaucoup se serait traduite de cette manière-là.»

C’est de Leo Messi dont on parle, le journaliste a néanmoins bien entendu les critiques et une réflexion va être entamée en vue de la prochaine édition du Ballon d’Or. «D’ici quelque temps, on va tous s’asseoir autour d’une table, pour parler de ce qui a marché et pas marché, des éventuels axes d’amélioration et des suggestions», a-t-il expliqué, ajoutant au sujet de la proposition de Lionel Messi : «Forcément qu’on parlera de celle-là. Mais quant à savoir quelle réponse sera donnée, il est trop tôt pour le dire.»

Pascal Ferré a par ailleurs haussé le ton face aux nombreuses critiques dont a été l’objet Lionel Messi depuis l’annonce de sa victoire, rappelant le statut de l’Argentin.

«Quand j’en entends certains dire que le Ballon d’or a perdu de son aura, de son crédit, parce que Leo Messi a gagné un septième Ballon d’or… C’est de Leo Messi dont on parle, a-t-il tonné. Un des cinq plus grands joueurs de tous les temps. Leo Messi! Ce n’est pas un joueur de Carquefou. Il a sans doute profité de son antériorité dans la tête des jurés.»