Ballon d’Or 2021 : quatrième surprise, Karim Benzema réagit

Karim Benzema, l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France, est un quatrième surprise du Ballon d’Or. Voici sa réaction après son classement.

Pour réagir à sa quatrième place surprise dans le classement du Ballon d’Or, finalement très loin du podium et du troisième Jorginho, Karim Benzema a repris le titre mythique d’une chanson de Queen. «Show must go on», tel est l’adage affiché par l’attaquant madrilène, en anglais dans le texte.

«Merci à tous ceux qui m’ont supporté. Je joue au football pour vous et le show doit continuer (the show must go on», a lâché KB9 sur Instagram.