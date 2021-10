Ballon d’Or 2021 : Messi 2e, Benzema 3e, Ronaldo 9e, le classement aurait fuité

Le milieu de terrain brésilien du FC Barcelone, Philippe Coutinho, à l’issue du match contre le Rayo Vallecano (1-0) ce mercredi à Vallecas, a assuré que son équipe ne méritait pas la défaite.

«On a voulu changer la donne depuis qu’on a pris du retard au tableau d’affichage. On n’a pas mérité la défaite. On a tiré et on n’a pas marqué . Il faut continuer tous ensemble», a déclaré le joueur qui n’a pas pu fêter son 100e match avec le Barça.

Coutinho a ajouté que le Rayo Vallecano «est une équipe qui joue avec une intensité très élevée. Après les 15 premières minutes, nous avons commencé à dominer. Le but leur a donné confiance, mais nous avons essayé jusqu’à la fin.»

«il est négatif que nous perdions ces matchs dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais nous voulons tous renverser la situation. Nous seuls pouvons le faire. Nous devons mettre le Barça là où il le mérite, en haut , remporter des titres».