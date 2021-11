Ballon d’Or 2021 : voici enfin le vainqueur !

L’ancien joueur du Barça revient pour remporter un prix qui le reconnaît comme le meilleur footballeur de la planète et bat Cristiano Ronaldo par deux

Messi : «C’est incroyable d’être à nouveau ici. Il y a deux ans, j’ai dit que c’étaient mes dernières années et maintenant je dois être à nouveau ici. Je suis très heureux, très excité et je veux me battre pour de nouveaux défis. Je ne le fais pas. savoir combien il me reste mais j’espère que ce sera beaucoup. Je tiens à remercier mes coéquipiers de Barcelone et de Paris, et surtout l’équipe d’Argentine. J’ai eu le sentiment qu’il me manquait quelque chose avec l’Argentine et cette année j’ai pu réaliser une grande partie de ce trophée est dû à ce que nous avons fait dans la Coupe de l’America. Ma femme, mes enfants, mon père, ma mère sont ici. C’est un immense honneur de combattre avec Robert (Lewandowski). L’année dernière, vous étiez le vainqueur et je pense que France Football devrait vous le donner.»