Ballon d’Or 2021 : Lionel Messi contesté par son propre fils

Lundi, Lionel Messi a remporté son septième Ballon d’Or. Mais tout le monde n’est pas d’accord pour dire qu’il le méritait. Le prix est censé être basé sur les performances d’un joueur au cours de l’année civile, et non sur ses qualités générales.

Ainsi, certaines personnes ont été un peu contrariées que Robert Lewandowski n’ait pas reçu le prix. En fait, plusieurs autres joueurs ont eu une meilleure année que Messi, notamment N’Golo Kanté, Karim Benzema et Ruben Dias.

Le fils de Messi sceptique sur son 7e Ballon d’Or

Dans une vidéo virale diffusée par le média espagnol AS, les enfants de Messi regardent tous ses trophées et remarquent qu’il y en a un septième alors qu’il n’y en avait que six auparavant.

L’un d’eux pose la question à son père : «Pourquoi tu l’as gagné ?» La réponse de Messi ? «Je ne sais pas.» Nous non plus, d’ailleurs. La façon dont le prix est déterminé est par des votes.

Ce sont les journalistes des associations nationales de la FIFA qui décident du gagnant. Un journaliste par pays peut voter et il peut choisir parmi cinq joueurs différents. Alors, pourquoi Messi a-t-il gagné ?

Parce que suffisamment de journalistes ont voté pour lui. Et aussi les entraîneurs et les capitaines des équipes nationales, qui peuvent être ou non partiaux. À noter que Robert Lewandowski, arrivé deuxième, est très amer lui aussi.