Il l’a dit il y a quelques semaines via Twitter et vient de le confirmer dans une interview avec ESPN Brésil. Si la décision était entre les mains de Casemiro, le vainqueur du Ballon d’Or 2021 serait Karim Benzema.

Le milieu de terrain brésilien se sent privilégié d’avoir l’opportunité de jouer avec KB9. Et, compte tenu des performances qu’il a réalisées l’année dernière, il estime qu’il est digne du prestigieux prix individuel décerné par France Football.

«C’est un privilège de jouer aux côtés de Karim Benzema et je le soutiens beaucoup pour remporter le Ballon d’Or», ont déclaré le quadruple champion d’UEFA Champions League.

Alors que beaucoup d’autres pensent que le vainqueur devrait se situer entre Lionel Messi et Robert Lewandowski, le 5 de l’équipe nationale brésilienne partage un avis avec Ronaldo Nazário, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Didier Deschamps et Rafael Nada : Benzema Ballon d’Or 2021.

Karim Benzema inscrit 10 buts et 7 passes décisives en 11 matchs disputés dans cette Ligue espagnole. Il est actuellement le meilleur buteur et leader adjoint du championnat espagnol. Artiste.

En 2021, Karim Benzema est champion de l’UEFA Nations League avec l’équipe de France. Il a marqué un grand but en demi-finale contre la Belgique et a marqué un grand but en finale contre l’Espagne.