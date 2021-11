Ballon d’or 2021 : les félicitations de Pelé à Messi

Le capitaine de l’équipe nationale a remporté lundi son septième Ballon d’Or et a ainsi clôturé une décennie de domination au cours de laquelle il s’est battu en tête-à-tête avec Cristiano Ronaldo et dans laquelle se démarque un «intrus» qui a brisé la tendance.

Lionel Messi continue de marquer l’histoire du football mondial. Le crack de Rosario a remporté lundi son septième Ballon d’Or, un prix qui le place comme le meilleur vainqueur depuis 2019, lorsqu’il a atteint six ans, et en a retiré deux à Cristiano Ronaldo, avec qui il a joué dans un combat en tête-à-tête au cours de la dernière décennie.

Tenant compte du fait qu’en 2020, en raison de la pandémie de coronavirus, France Football n’a pas décerné le prix aux meilleurs de la planète, cette année clôt une décennie de domination pratiquement totale qui a commencé en 2010 et au cours de laquelle une seule fois le vainqueur n’était ni le La puce et la punaise.

La dernière décennie du Ballon d’Or, à l’exception de l’année dernière, a pour vainqueur Lionel Messi, qui l’a remporté en 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021 ; à Cristiano Ronaldo, qui l’a récupéré en 2013, 2014, 2016 et 2017 ; et le Croate Luka Modric, qui l’a remporté en 2018 et est le seul footballeur à avoir réussi à le remporter, à l’exception de l’Argentin et du Portugais, de 2008 à nos jours.

Derrière Messi et Cristiano, les vainqueurs sont le Français Michel Platini (1983, 1984 et 1985) ; et les Néerlandais Johan Cruyff (1971, 1973 et 1974) et Marco van Basten (1988, 1989 et 1992).