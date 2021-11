Ballon d’Or 2021 : le podium déjà connu, Benzema définitivement fixé ?

Michael Carrick, qui prend la responsabilité de la première équipe de Manchester United après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, a surpris en remplaçant Cristiano Ronaldo lors du match de Premier League contre Chelsea.

Bien qu’il soit l’un des TOP duels de la saison, l’entraîneur par intérim a décidé d’envoyer CR7 sur le banc. Et comme il l’a expliqué à Sky Sports, la décision était basée sur le rafraîchissement du XI (dosage) et sur le plan de match contre The Blues.

Il n’y a eu aucune blessure ou quoi que ce soit du genre. Simplement, après avoir parlé à CR7, la détermination n’était pas de se lancer. Cris n’était pas le seul attaquant à entrer dans la rotation.

Après avoir été titulaires en UEFA Champions League contre Villarreal, Anthony Martial et Donny van de Beek n’étaient pas non plus pour le onze de départ contre l’équipe de Tuchel.

«Quelques changements et modifications par rapport à l’autre soir, rafraîchissant un peu les choses, également avec Anthony (Martial) et Donny (van de Beek). Bien sûr, Cristiano est un nom qui se démarque, mais ce ne sont que des idées de plan de match. J’ai eu une bonne discussion avec Cristiano, en fait, c’était très bien, et nous avons décidé d’y aller comme ça aujourd’hui».

«C’est une décision de choisir l’équipe, je ne pense pas qu’il faille plus de drame que cela. Tous sont bien. Tout le monde dans l’équipe a été fantastique, y compris Cristiano. Fantastique avec les gars, les soutenant à 100%. Et il est prêt à entrer si nécessaire pour aider à gagner le match, comme nous l’avons fait l’autre soir.»

Cristiano Ronaldo a inscrit 10 buts en 14 matchs depuis son retour à Manchester United. Dans moins de 3 mois, il aura 37 ans. Monstre incontestable.