Ballon d’Or 2021 : la Tour Eiffel s’illumine pour rendre hommage à Messi

Le monde se rend aux pieds de Leo Messi, une nouvelle fois Ballon d’Or. Ce prix, le septième de sa brillante carrière, le confirme comme le meilleur footballeur de la planète et probablement de sa génération.

Le temps a contextualisé et dimensionné son travail jusqu’à ce qu’il soit justement placé à côté de personnages comme Maradona, Pelé, Di Stéfano ou Cruyff. Cet univers ne peut être compris sans la présence de Leo, un joueur de dessin animé qui a conquis même ses propres rivaux.

Messi a embrassé le Ballon d’Or avec le même enthousiasme qu’en 2009. Son essence n’a pas changé. Bien qu’il soit beaucoup plus mature, le sourire de ce garçon introverti qui a occupé le trône pour la première fois il y a douze ans ne s’est pas fané.

Toujours insatiable à 34 ans, sa vie est racontée à travers des centaines de buts et des jeux réservés aux génies comme l’Argentin. Avec cette récompense, Leo devance de deux fois son principal concurrent : Cristiano Ronaldo.

Même si cette année il y a eu plus de doutes et plus de candidats que dans d’autres, Messi a fait suffisamment de mérites pour s’approprier le Ballon d’Or.

Il a quitté le Camp Nou avec une Copa del Rey réalisée sur la base de grands retours jusqu’à atteindre une finale contre l’Athletic dans laquelle le 10e a brillé de sa propre lumière.

A cette époque, cependant, il ne savait pas que ce serait sa dernière signature dans un Barça qui devait lui refuser le renouvellement en raison de la situation économique délicate.

Dans une année 2021 étrange et avec des changements de scénario inattendus tels que son départ au PSG, le grand succès de Messi est venu avec l’Argentine.

Après une vie à essayer de faire plaisir à ses compatriotes, la Copa América remportée à Maracana a mis fin à des années de frustrations qui l’ont poussé à envisager sérieusement de quitter l’équipe nationale.

Cet été a été le meilleur en Argentine et le monde a voulu le reconnaître avec le Ballon d’Or. Le septième. Incomparable.

Boule d’Or 2021

1. Lionel Messi (Barcelone-PSG / Argentine)

2. Robert Lewandowski (Bayern / Pologne)

3. Jorginho (Chelsea / Italie)

4. Karim Benzema (Real Madrid / France)

5. N’Golo Kanté (Chelsea / France)

6. Cristiano Ronaldo (Juventus-Man. Utd./Portugal)

7. Mohamed Salah (Liverpool / Egypte)

8. Kevin de Bruyne (Manchester City / Belgique)

9. Kylian Mbappé (PSG / France)

10. Gianluigi Donnarumma (Milan-PSG / Italie)

11. Erling Haaland (B. Dortmund / Norvège)

12. Romelu Lukaku (Inter-Chelsea / Belgique)

13. Giorgio Chiellini (Juventus / Italie)

14. Leonardo Bonucci (Juventus / Italie)

15. Raheem Sterling (Manchester City / Angleterre)

16. Neymar (PSG / Brésil)

17. Luis Suárez (At. Madrid / Uruguay)

18. Simon Kjaer (Milan / Danemark)

19. Mason Mount (Chelsea / Angleterre)

20. Riyad Mahrez (Manchester City / Algérie)

21. Lautaro Martínez (Inter / Argentine)

Bruno Fernandes (Manchester Utd./Portugal)

23. Harry Kane (Tottenham / Angleterre)

24. Pedri González (Barcelone / Espagne)

25. Phil Foden (Manchester City / Angleterre)

26. Gérard Moreno (Villarreal / Espagne)

Nicolò Barella (Inter / Italie)

Ruben Dias (Manchester City / Portugal)

29. César Azpilicueta (Chelsea / Espagne)

Luka Modrić (Real Madrid / Croatie)