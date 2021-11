Ballon d’Or 2021 : la grosse colère de Cristiano Ronaldo contre France Football

Lionel Messi a réagi après avoir gagné son septième Ballon d’or. Le désormais septuple Ballon d’or était bien évidemment un homme heureux.

C’était attendu, c’est désormais officiel : Lionel Messi a remporté pour la septième fois le Ballon d’or France Football. Rentrant toujours un peu plus dans l’histoire du football grâce à cette nouvelle victoire, le désormais septuple Ballon d’or était ému : «A vrai dire, c’est incroyable d’être là à nouveau. Il y a deux ans, j’ai cru que c’était mes dernières années et aujourd’hui me revoila ici.

On a commencé à me demander quand est ce que j’allais prendre ma retraite et à vrai dire aujourd’hui je suis là à Paris. Je suis très heureux d’être là et j’ai très envie de continuer à me battre pour atteindre de nouveaux objectifs. Je ne sais pas combien j’ai d’années devant moi mais je veux continuer un maximum parce que je prends beaucoup de plaisir.»

L’attaquant argentin a également tenu à remercier ses coéquipiers en sélection et a tenu un discours plein de classe envers Lewandowski : «Je veux remercier mes coéquipiers du Barça, du PSG et de la sélection argentine. Pendant longtemps, j’ai eu des prix mais j’avais l’impression qu’il me manquait quelque chose et cette année, c’est l’inverse.

J’ai obtenu un titre avec l’Argentine après avoir trébuché fréquemment et je crois que je suis enfin arrivé. Je pense que j’ai obtenu ce trophée grâce à ce que nous avons pu faire pendant la Copa América donc je veux le dédier à tous mes coéquipiers en Argentine. C’est une nuit très spéciale pour moi, parce que mes enfants, ma femme, mes frères sont là, mon Papa et ma maman, mes neveux.

C’est la première fois que je gagne en étant ici dans cette ville alors je suis sur qu’on va sortir pour célébrer ça. Et je veux dire à Robert que c’est un honneur pour moi de me battre à tes côtés et je crois que tu méritais de le remporter l’année dernière. Tu l’as gagné l’an passé et j’espère que France Football va te le donner parce que c’est vraiment toi qui l’as gagné. Je pense que tu mérites de l’avoir chez toi.»

Pour autant, Léo Messi ne veut pas s’arrêter là : «je l’avais déjà dit mais mon meilleur prix c’est celui remporté en juin avec l’Argentine. Je désirai ça depuis que j’ai commencé avec la sélection. C’est pour cela que je veux le partager avec mes coéquipiers en sélection et dédier ce prix à ma famille, à l’Argentine et a ce qu’on a vécu pendant la Copa América.

Je n’aurai jamais pensé en gagner six ou sept, alors le huitième je ne sais pas. J’ai très envie de commencer cette nouvelle étape de ma vie avec le PSG et de remplir de nouveaux objectifs.»