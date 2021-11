Ballon d’Or 2021 : Karim Benzema, une humiliation en vue ?

La fin d’année approche et l’heure est donc à la remise des prix. Et en attendant l’annonce du Ballon d’or 2021, qui sera décerné lundi, sur la scène du Théâtre du Châtelet, plusieurs prix ont déjà été attribués.

Ainsi, après le Golden Player 2021, organisé par Tuttosport, c’est le World’s Best Player 2021 décerné par la Fédération Internationale du Football et des Statistiques qui a été annoncé ce jeudi. Et une fois encore, le grand vainqueur n’est autre que Robert Lewandowski.

Et comme pour le Golden Player 2021, attribué par un jury d’anciennes gloires du football (Shevchenko, Matthäus, Stoichkov, Butragueño, Nedved, Chapuisat, Toni, Eto’o, Costacurta, Van der Sar, Verón, Rui Costa et Lina Souloukou), le buteur polonais est accompagné sur le podium par Lionel Messi et Jorginho, l’Argentin devançant cette fois le milieu de terrain de Chelsea et de l’Italie.

De mauvais augure pour Karim Benzema, régulièrement cité parmi les favoris dans la course au Ballon d’or. A en croire l’IFFHS, l’attaquant du Real Madrid ne compte même pas parmi les dix meilleurs joueurs de l’année ! Et ce malgré des statistiques pour le moins flatteuses puisque KB9 affiche déjà 42 buts et 19 passes décisives en 2021.

Mais l’IFFHS lui a préféré, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, N’Golo Kanté, Gianluigi Donnarumma et Erling Haaland.

Le classement de l’IFFHS World’s Best Player 2021 :

1- Robert Lewandowski (150 points)

2- Lionel Messi (105 points)

3- Jorginho (40 points)

4- Kevin de Bruyne(35 points)

5- Mohamed Salah (20 points)

5- Kylian Mbappé (20 points)

7- Cristiano Ronaldo (15 points)

8- N’Golo Kanté (10 points)

8- Gianluigi Donnarumma (10 points)

10- Erling Haaland (5 points)