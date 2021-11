Ballon d’Or 2021 : Karim Benzema sait !

C’est le grand jour. Près de deux ans après le sacre de Lionel Messi en 2019, France Football s’apprête à annoncer le nom du nouveau Ballon d’or. Et pour beaucoup, cela ne fait plus de doutes: en dépit d’une saison moins aboutie qu’à l’habitude et surtout malgré les statistiques hallucinantes de Robert Lewandowski, l’Argentin va se succéder à lui-même et décrocher son septième Ballon d’or.

Karim Benzema, régulièrement cité parmi les plus sérieux prétendants, devra donc se contenter d’une place d’honneur. Le Français, qui n’a jamais fait mieux que 16e, devrait compléter le podium selon Marca, qui précise que le Madrilène «sait que le trophée ne lui sera pas décerné.» Et ce malgré les prédictions de son ami Mohamed Henni qui n’a de cesse d’annoncer que le Français sera le grand vainqueur du Ballon d’or.

Karim Benzema a beau connaître sa meilleure année en carrière avec déjà 43 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues, l’ancien Lyonnais ne fraie pourtant pas dans les mêmes eaux que Robert Lewandowski, qui affiche notamment 65 buts en 2021.

Surtout, le Real Madrid a connu une année blanche, devant se contenter d’une demi-finale de Ligue des champions et d’une deuxième place en Liga, et la France a connu un douloureux échec à l’Euro avec une élimination dès les huitièmes de finale. Des ratés que le sacre lors de la Ligue des Nations n’a pas suffi à effacer…