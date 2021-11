Ballon d’Or 2021 : cette star brésilienne laisse Messi, Neymar, CR7 et choisit Benzema comme son favori

Profitant de la trêve internationale, Casemiro a accordé une interview à ESPN. Mis au défi de se comparer à N’Golo Kanté de Chelsea, le milieu de terrain brésilien du Real Madrid a laissé une trace.

«Répondez-moi, mais je voudrais vous rappeler que Kanté, bien qu’étant un joueur extraordinaire, joue dans une position différente lorsqu’il est à Chelsea. Il a plus de liberté en attaque, car le milieu défensif est Jorginho. Et il n’y a pas que Kanté, à ce poste il y a d’autres joueurs bien connus comme Busquets et Fabinho. Mais le simple fait qu’ils me mentionnent comme le meilleur me rend heureux et motivé à travailler plus dur», a-t-il expliqué.

Enfin, Casemiro a révélé qu’il considérait le favori pour remporter le Ballon d’or. «C’est un privilège de jouer avec Benzema et je pense vraiment qu’il devrait remporter le Ballon d’Or», a-t-il conclu.