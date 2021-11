Ballon d’Or 2021 : ça s’annonce mal pour Karim Benzema

J-5 avant la remise du Ballon d’or 2021 sur la scène du Théâtre du Châtelet. Et à cinq jours de l’annonce du verdict, il est désormais acquis que l’heureux élu a été mis dans la confidence. Et ce afin de répondre aux obligations inhérentes à tout vainqueur. Avec le risque de fuite que cela comporte…

Lire aussi : Lionel Messi obtiendra-t-il un nouveau Ballon d’Or ? Voici la réponse

Lire aussi : Pourquoi Maradona n’a jamais remporter de Ballon d’Or ? : voici la réponse

Lire aussi : L’opinion franche de Messi sur la performance de Cristiano avec Manchester United

Et sans grande surprise donc, le nom du grand vainqueur aurait bel et bien fuité. Car selon le journaliste Sergio Gonzalez, le successeur de Lionel Messi, sacré en 2019, ne serait autre que… Lionel Messi. «Messi gagnera à coup sûr ce Ballon d’or. Il a déjà été avisé qu’il est le vainqueur. Et Robert Lewandowski est deuxième», a annoncé ce proche de l’Argentin.

Un journaliste de France Football vu en Pologne

Le week-end dernier, un journaliste polonais avait de son côté expliqué qu’un photo-journaliste de France Football avait été vu à Varsovie auprès de Robert Lewandowski lors du rassemblement de la sélection polonaise, laissant augurer d’un sacre du buteur polonais.

Lire aussi : PSG : la déclaration affectueuse de Lionel Messi à Sergio Ramos

Enfin en France, c’est Mohamed Henni qui répète depuis plusieurs semaines que Karim Benzema est l’heureux élu… Fort de 64 buts depuis le début d’année en plus des trois titres remportés par le Bayern pour l’un et de et 15 passes et surtout du sacre de la Copa America, Robert Lewandowski et Lionel Messi apparaissent comme les deux principaux favoris.