Aya Nakamura : la chanteuse a dévoilé un adorable cliché de ses enfants (photo)

Difficile de dissocier, Kim Kardashian et Balenciaga maintenant. La star et la marque de luxe ne font plus qu’un. Et la dernière campagne le prouve une fois de plus.

En effet, pour la nouvelle campagne Balenciaga, le directeur artistique a transformé Kim Kardashian en reine des Neiges très stylée. Et pour cause, la robe bleue qu’elle porte est la dernière tenue du défilé automne 2022.

Deux tenues aux couleurs du drapeau ukrainien ont fermé le défilé Balenciaga. Le show plongeait alors le public dans une horrible tempête de neige. Bien entendu, Kim Kardashian était sur place pour tout voir.

Arrivée en combinaison noire, elle a donc enfilé le scotch Balenciaga sur place. A cette occasion, Kim Kardashian avait même partagé une vidéo des coulisses. Eh oui, elle donne tout pour être à la mode.

La tante de Stormi Webster côtoie dans cette campagne de pub, la tempête dans un premier temps. Avant de retrouver dans une forêt enneigée dans une robe fleurie.

Kim Kardashian a donc joué au mannequin pour l’objectif du photographe Daniel Roché. Pour cette campagne, Justin Bieber n’apparaît pas. Ni Isabelle Huppert !

Une chose est sûre, toutes les stars s’arrachent Balenciaga. En effet, elles sont de plus en plus nombreuses à craquer pour la marque française. Ce qui n’est pas pour déplaire au groupe Kering !