Avec un œil sur Ibiza : l’entreprise millionnaire de David Silva qui l’éloigne du football

David Silva est devenu l’un des athlètes les plus importants d’Europe et, grâce à cela, il a pu faire une grande fortune qu’il a décidé d’investir dans plusieurs entreprises en Espagne, un pays où il espère résider lorsqu’il annoncera sa retraite.

Bien que beaucoup s’attendaient à ce que le joueur espagnol suive la tendance d’autres athlètes, qui ont investi dans le secteur de la gastronomie, cette fois, l’athlète a préféré créer une entreprise dans le secteur du tourisme.

Selon les médias locaux, David Silva se caractérise par sa discrétion et sa vie loin de l’extravagance, mais il est plutôt connu pour ses entreprises prospères, en particulier celles qu’il a menées dans sa ville natale, Gran Canaria.

C’est que le footballeur a construit l’un des plus grands clubs touristiques d’Europe, qu’il a équipé de tout le luxe et du confort, grâce à quoi il est devenu l’un des complexes les plus exclusifs de la région, car ce type de propriété est plus courant dans des endroits comme Ibiza.

Il y a quelques années, l’athlète a mis en vente 6 maisons de luxe situées dans l’urbanisation Tauro de Mogán, à Las Palmas, et le design a attiré l’attention pour ses caractéristiques minimalistes et les espaces extérieurs qu’il offrait.

C’est l’affaire de David Silva

Plus tard, la page officielle du complexe a expliqué que les clients ont des piscines et des cabines privées, qui n’ont qu’une seule condition, ne pas y passer la nuit. Ils ont également une attention personnalisée.

Grâce à ces services, de nombreuses célébrités ont décidé de changer un voyage à Ibiza pour un voyage aux îles Canaries, c’est pourquoi des joueurs comme Joe Hart et James Milner, dont Javi Martínez, ont été vus dans la ville.

Pour cette entreprise, l’athlète a décidé de s’associer à deux hommes d’affaires, qui sont chargés de gérer le club touristique, et ils étaient également chargés d’expliquer que Silva avait choisi cet endroit en raison de la proximité qu’il avait avec sa maison familiale.