Avec le PSG, Antonio Conte veut être l’entraîneur le mieux payé du monde

Selon plusieurs médias britanniques, l’entraîneur italien Antonio Conte, actuellement à Tottenham Hotspur qui aurait proposé ses services au Paris Saint-Germain aurait fait des demandes exorbitantes au club détenu par le consortium qatari, présidé par Nasser Al Khelaifi, pour succéder à Mauricio Pochettino.

Non pas que l’exorbitation soit un problème pour les riches caisses du PSG, même si, Conte aura demandé un contrat à long terme, d’une valeur d’environ 30 millions d’euros par saison pour signer pour le PSG, des valeurs qui feraient de lui l’entraîneur le mieux payé du monde battant Pep Guardiola.

L’Italien, actuellement le deuxième entraîneur le mieux payé à l’échelle mondiale, semble être en pole position pour occuper le siège du riche club français qui, à son tour, ne semble pas disposé à se conformer à la volonté de Zinedine Zidane, prêt à revenir à l’activité qu’après la Coupe du monde 2022, qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre.

Antonio Conte veut un club où l’argent et l’ambition ne sont pas des freins aux acquisitions et où il dispose de toutes les ressources pour affronter toutes les compétitions avec la claire intention de les gagner, un objectif qui est d’ailleurs devenu traditionnel au PSG depuis sa création d’acquisition. par le consortium catari.

Il est également de plus en plus clair le désenchantement de l’Italien dans cette deuxième expérience en Angleterre, après avoir dirigé Chelsea, qui, soit dit en passant, sera un sentiment partagé par les fans et la direction des Spurs, puisque le pourcentage de victoires de Conte au nord de Londres est d’environ 54 % : en 31 matchs, toutes compétitions confondues, Tottenham a remporté 17 matchs, ajouté quatre nuls et perdu 10 fois.

Rappelons que le club est loin de tout titre, à savoir la Conference League, où, déjà sous la houlette du successeur de Nuno Espírito Santo, il s’est retrouvé très tôt en route, toujours en phase de poules, terminant à la 3e place. , derrière Rennes (France) et Vitesse (Pays-Bas), participation marquée par l’humiliante défaite à domicile de NS Mura, champion de Slovénie, par 2-1.

Antonio Conte a déterminé comme cruciaux certains objectifs du marché pour renforcer Tottenham dans la perspective de la saison prochaine et d’une attaque potentielle contre le titre, cependant, bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’un club financièrement limité, il est tout aussi factuel qu’il n’y a rien dans le soulagement fourni par les emblèmes. financé par le pétrole, le Moyen-Orient et, à ce titre, la réponse du président Daniel Levy n’était pas ce que l’Italien aurait le plus aimé entendre.