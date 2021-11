Avec Cristiano Ronaldo à la barre : qui sont les footballeurs Premier les mieux payés ?

Cristiano Ronaldo est en tête de la liste des joueurs les mieux payés de la Premier League anglaise. Manchester United compte 5 joueurs sur 10 dans le Top 10. Qui sont les 10 joueurs les mieux payés de l’EPL ?

La Premier League anglaise est la plus glamour de toutes les ligues européennes et sans aucun doute la plus populaire aussi. L’EPL abrite des joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Mohamed Salah, Harry Kane et Kevin de Bruyne.

Alors que les meilleurs entraîneurs tels que Pep Guardiola, Juergen Klopp, Thomas Tuchel et Claudio Ranieri exercent tous leur métier dans la Ligue anglaise.

Ces grands noms attirent les meilleures offres et les meilleures offres de parrainage, ce qui se traduit à son tour par plus d’argent versé à toutes les personnes impliquées. C’est pourquoi la Premier League anglaise est la ligue la mieux payée et la plus populaire aussi.

Bien que la Ligue 1 française abrite les footballeurs les mieux payés, Lionel Messi et Neymar (35 millions d’euros), la Premier League possède un nombre plus élevé de joueurs bien payés.

Quels sont les dix joueurs qui gagnent le plus en Premier League ?

10. Paul Pogba – Manchester United (290 000 £)

9. Ngolo Kanté – Chelsea (290 000 £)

8. Raheem Sterling – Manchester City (300 000 £)

7. Jack Grealish – Manchester City (300 000 £)

6. Romelu Lukaku – Chelsea FC (325 000 £)

5. Raphael Varane – Manchester United (340 000 £)

4. Jadon Sancho – Manchester United – (350 000 £)

3. David de Gea – Manchester United – (375 000 £)

2. Kevin de Bruyne – Manchester City (400 000 £)

1. Cristiano Ronaldo – Manchester United (510 000 £)