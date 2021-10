Dans une interview avec Punch, ce pasteur nigérian appelé Olumide Oni de l’église the Mountain of Fire and Miracles Ministries basée à Abuja a raconté comment il s’est marié avec sa femme Toyin.

Dans son témoignage, le pasteur a déclaré qu’il avait mis sa femme au courant de son impuissance. Mais malgré cela, celle-ci a accepté de le marier parce qu’elle avait avoué que c’est une décision venant de Dieu.

Le pasteur ajoute que le jour de leur mariage, il a retrouvé sa virilité et aujourd’hui, il est père de plusieurs enfants.

«Avant de l’épouser, je lui ai dit que j’étais impuissant. Mais elle a dit qu’elle avait prié Dieu et que Dieu avait également confirmé que j’étais son mari et qu’il n’y avait rien à craindre.

Je l’ai emmenée chez le Dr D. K. Olukoya, notre père spirituel , qui lui a également confirmé cela. J’ai dit le secret au Dr Olukoya et à un pasteur du nom de Solomon Akinade. C’étaient les deux personnes qui étaient au courant de mon impuissance.

Quoi qu’il en soit, ma femme a dit qu’elle allait accepter le mariage, impuissance ou non, puisque Dieu a dit qu’elle devrait m’épouser. C’est pourquoi la pasteure Mme Oluwatoyin Oni n’est pas seulement une épouse.

C’est une femme donnée par Dieu à mon ministère et à mon appel. Ainsi, le jour de mon mariage, j’ai dit aux pasteurs officiants, notamment le pasteur Olaoye, que je ne pourrais pas continuer le mariage, car j’avais des maux de ventre et je me sentais mal à l’aise. Je l’ai supplié de terminer rapidement.

Ils ont rapidement clôturé le mariage. Nous devions aller à l’école Saint Finnbas, de l’Akoka College of Education. En ce moment-là, l’homme en charge de cette école était mon fidèle. Des Tapis rouges partout, la salle était gratuite mais je n’ai pas pu aller à la réception à cause des maux de ventre.

Au moment où je suis arrivé chez moi ce jour-là, ma virilité a pris vie pour la première fois dans l’histoire de ma vie. Dieu m’a guéri et aujourd’hui, à la gloire de Dieu, je suis marié au pasteure Mme Oluwatoyin Oni et béni avec des enfants merveilleux».