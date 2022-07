Autriche : un enfant de 9 ans retrouvé mort dans une ferme

Atteinte de fibromyalgie, Lady Gaga avoue qu’elle n’a quasiment plus mal. Pour rappel, cette maladie chronique provoque une douleur répandue dans tout le corps et de la fatigue extrême.

Sur les réseaux sociaux, la chanteuse a ainsi tenu à remercier ses fans alors qu’elle s’apprêtait à lancer sa tournée «Chromatica Ball» en Allemagne et a révélé qu’elle va bien mieux.

«Je veux vous remercier d’être restés à mes côtés et de m’avoir aimé à travers toutes les versions différentes de mon art, ainsi que pour moi en tant que personne. Je me sens bien plus lucide aujourd’hui que je ne l’ai été depuis longtemps.»

L’interprète de «Poker Face», dont le vrai nom est Stefani Germanotta, a ensuite expliqué que sa dernière tournée a été une expérience «purifiante» car elle a enfin pu danser et «raconter l’histoire» qu’elle souhaitait raconter.

Elle a ajouté : «Ne plus avoir mal sur scène est une expérience purifiante car j’ai pu danser et chanter et profiter du public, profiter du spectacle… et vraiment raconter une histoire. Je veux juste vous remercier. Je vais vous remercier d’une autre face, et c’est à travers cette performance. À travers toutes mes performances.»

Le Chromatica Ball Tour a été reporté plusieurs fois à cause de la pandémie du coronavirus mais semble désormais être sur une bonne voie, avec des dates prévues un peu partout dans le monde y compris Paris, Londres, et un concert de clôture à Miami en mi-septembre.