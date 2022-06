Autre chiffre : le défenseur de Manchester City que Barcelone veut pour ce marché des transferts

Le Real Betis de Manuel Pellegrini cherche à renforcer la base de son équipe pour la saison prochaine, tout en analysant les renforts possibles qui augmentent la qualité de l’équipe, en tenant compte de la concurrence maximale à laquelle elle devra faire face après avoir terminé en sixième position et se qualifier pour l’UEFA Europa League.

Le groupe dirigé par Manuel Pellegrini travaille à la constitution de son effectif pour la saison prochaine, et est sur le point de renouveler l’une de ses figures phares dont le contrat se termine au milieu de l’année prochaine. C’est Marc Bartra, qu’ils veulent déjà sécuriser pour plusieurs années encore.

Selon les médias espagnols, l’entraîneur chilien pourrait compter sur le défenseur central catalan jusqu’à la saison 2024 ou 2025, selon ce qui est détaillé dans le nouveau contrat de l’ancien défenseur de Barcelone et du Borussia Dortmund.

Constituer une équipe compétitive, ce n’est pas seulement incorporer de grands joueurs, mais aussi garder ceux qui se sont bien comportés et qui ont la confiance de l’entraîneur.

Marc Bartra répond à ces exigences, puisqu’il est devenu l’un des meilleurs dirigeants de l’équipe du Betis, non seulement en termes de situation émotionnelle, mais aussi en termes de football. Le défenseur espagnol de 31 ans a passé plus de cinq saisons au club et se satisfait de la continuité.

Malgré le fait que le Betis était ouvert à entendre des propositions pour lui, et après n’avoir pas reçu d’offres correspondant aux demandes de son équipe. A l’approche du renouvellement, il devra faire face à une baisse de son salaire, en plus d’un contrat de deux ou trois saisons.

Cette saison

Marc Bartra a su satisfaire son entraîneur, Manuel Pellegrini , tout au long de la saison. Depuis son arrivée en 2018, aux mains de Quique Setién, il a réussi à se faire une place dans le onze titulaire de l’équipe de Séville.