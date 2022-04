Auteur d’un triplé, Benzema établit un record monumental

La tension est actuellement très vive entre l’artiste Coupé décalé, Debordo Leekunfa, et le jeune blogueur ivoirien Apoutchou national. Les deux acteurs influents de la sphère musicale ivoirienne sont en conflit.

Après la vidéo de Debordo Leekunfa, dans laquelle il déplore le fait que le père Daloa se soit prosterné devant le Roi 12 12, Apoutchou National a annoncé qu’il portera plainte contre l’artiste Coupé décalé.

Reprochant à l’ex meilleur ami de feu DJ Arafat d’avoir injurié sa mère, Apoutchou a décidé d’envoyer une ancienne affaire entre lui et Debordo devant les tribunaux.

«Debordo, c’est moi ma mère tu viens insulter devant la place publique ? Pour quelle raison juste parce que je suis allé voir le ROI 1212 ? Ok d’accord je ne vais pas te répondre car je ne suis plus à ce stade, j’essaye d’être la vitrine de cette jeunesse.

Donc je vais te faire des vues. Mais je te demande pardon de me rembourser mes 3200€ euro que tu as pris avec moi pour venir aux Oscars des blogueurs et influenceurs que j’ai organisés le 10 septembre 2021 et tu n’es pas venu jusqu’à présent.

Tu me fais tourner pour me donner mon argent. Si jusqu’à demain 20h, je n’ai pas mon argent, je vais porter plainte contre toi», a lancé Apoutchou national dans un message posté sur la toile.

Et la réaction de Debordo Leekunfa ne s’est pas fait attendre. Tout en présentant ses excuses à la mère du jeune blogueur, le mimi a sévèrement mis en garde ce dernier.

«Maman Brigitte, il faut m’excuser, c’est dans les émotions. Je me suis emporté et ça t’a atteinte, désolé mais maman j’aimerais te dire quelque chose. Ton petit Apoutchou, il s’est attaqué à la mauvaise personne, quiconque s’attaque à Debordo aura des répercussions sur sa vie. Maman, où ton fils veut envoyer cette affaire, j’ai bien peur que ça ne se retourne contre lui (…)», a prévenu Debordo Leekunfa.

Avant de s’adresser à Apoutchou national: «Je vais tester ton relationnel. Je vais tester ton carnet d’adresses. Moi Debordo, j’ai bataillé pour toi et en retour, tu portes plainte contre Debordo, comme quoi je lui dois 3200 euros. Je ne me reconnais pas dans tes 3200 euros… je ne dois pas, et ton argent là, je n’en ai rien à foutre», a affirmé Opah la nation.