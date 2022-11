Australie : la fuite de cinq lions entraîne le verrouillage d’un zoo avant leur capture

La cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna et son homologue chinois Wang Yi ont évoqué mardi 1er novembre lors d’un appel téléphonique la coopération entre les deux pays et le conflit en Ukraine, ont indiqué les deux parties.

Lors de cet entretien, le ministre chinois «a déclaré que la Chine et la France devraient planifier et concevoir conjointement des échanges et une coopération de haut niveau dans divers domaines entre les deux pays, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives aux relations bilatérales», selon un compte rendu publié par l’agence Chine Nouvelle.

«Nos échanges bilatéraux vont s’intensifier»

Catherine Colonna a de son côté salué un «entretien constructif», sur son compte Twitter, assurant: «nos échanges bilatéraux vont s’intensifier».

«Nous devons agir de concert pour chercher à mettre fin à l’escalade russe en Ukraine et obtenir que la Corée du Nord respecte ses obligations», a-t-elle ajouté.

Le compte rendu côté chinois indique lui aussi que «les deux parties ont échangé leurs points de vue sur l’Ukraine, la situation dans la péninsule coréenne et d’autres questions d’intérêt commun», sans plus de précisions.

Cet entretien survient dix jours après la reconduction de Xi Jinping pour un troisième mandat de cinq ans à la tête du Parti communiste (PCC), et donc du pays.

«Le congrès (du PCC) a élaboré un plan directeur pour le développement futur de la Chine, apportant des certitudes importantes dans un monde instable», a assuré Wang Yi à son homologue, selon Chine Nouvelle.

Avec AFP

