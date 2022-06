Aussitôt venir, il prépare déjà ses valises : Barcelone ne veut pas le prolonger

L’entraîneur de Liverpool s’est toujours déclaré amoureux des îles Baléares et a fait de grosses dépenses dans le domaine du Santa Ponça Golf Club.

Jürgen Klopp est passé des paroles aux actes. Après avoir été un habitué des îles Baléares et partagé des périodes de repos entre Ibiza et Majorque, l’entraîneur de Liverpool a décidé de faire un gros investissement pour acquérir un manoir de rêve à Santa Ponça, à quelques encablures du Golf Club de la ville majorquine.

Et c’est que l’Allemand a dépensé le chiffre non négligeable de 3,9 millions d’euros pour acheter une propriété de 5 000 mètres carrés dans laquelle une impressionnante piscine et un jardin bien entretenu ornent une maison de près de 600 mètres carrés avec cinq chambres, cinq salles de bains et deux espaces séparés pour les invités.

Cependant, comme l’a révélé le Mallorca Zeitung, les plans du manager de Liverpool sont de conditionner provisoirement la propriété afin qu’il puisse y passer ses vacances d’été avec sa femme Ulla Sandrock, écrivain et assistante sociale, pour entreprendre plus tard une profonde réforme qui consiste à démolir le manoir. En principe, il est prévu que les actions sur le terrain et la construction d’un nouveau bâtiment débutent à l’automne.

La propriété n’a rien à voir avec les tendances actuelles en matière d’architecture et de design d’intérieur, donc le déménagement de Klopp n’est pas inhabituel.

Au contraire, les terrains à bâtir dans les endroits convoités se font rares, notamment dans le sud-ouest de l’île, particulièrement prisé des étrangers fortunés.

Comme nous l’avons mentionné, Klopp visite les îles Baléares depuis des années avec sa famille -il a un fils de son premier mariage- et des amis, et l’année dernière l’entraîneur, dont le nom a été associé à plusieurs clubs espagnols ces dernières années, est parti amour pour le plus inattendu.

«Barcelone, Madrid et l’Atlético sont de grands clubs. Je m’adapterais à n’importe lequel d’entre eux, mais mon espagnol est mauvais et je n’ai pas beaucoup de temps. Peut-être le Real Majorque. Ce serait bien, au moins pour vivre», avait plaisanté Klopp à l’époque. Maintenant, il a rempli sa menace d’atterrir sur l’île et qui sait si à l’avenir cela pourrait devenir sa résidence habituelle.