Aucun accord trouvé entre Piqué et Shakira : les deux iront au tribunal

Les dernières informations révélées en Espagne sur Gerard Piqué et Shakira laisse entendre que les négociations entre les deux ne vont pas aboutir et que l’accord est loin d’être clos. Comme l’a indiqué le paparazzi Jordi Martín, il est très probable que les deux finiront par se voir au tribunal, même s’ils aimeraient l’éviter autant que possible.

Comme ils l’ont exprimé dans le programme lui-même grâce à l’intervention de Jordi, «il n’y a pas d’accord réglementaire ni aucun type d’accord entre Piqué et Shakira». De plus, comme il l’a souligné, il aurait contacté l’un des cabinets d’avocats et qu’à partir de là, ils lui auraient assuré qu’il n’y a pas d’accord pour le moment.

D’un côté, Shakira aimerait emmener ses deux enfants. Son plan est toujours de quitter Barcelone avec eux et il ne veut pas abandonner cela. Il a également expliqué que Piqué est toujours contre le départ des enfants de Barcelone, puisque c’est ici qu’ils ont vécu presque toute leur vie.

Comme il l’a lui-même rapporté, la situation serait plus complexe pour Shakira et ce serait elle qui perdrait. «Piqué s’y oppose parce que ses racines familiales, ses amis et ses activités sont ici et qu’il ne va pas à Miami», a-t-il déclaré lors de l’émission. De la même manière, il a déclaré que «Shakira a eu la vie très compliquée car les enfants avaient déjà commencé cette année scolaire», ceci étant un argument qui joue en faveur de Piqué.