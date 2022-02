Aubameyang sera le troisième Gabonais de l’histoire de la Liga

Pierre-Emerick Aubameyang attend de finaliser sa signature au Barça pour les 18 prochains mois et une fois son incorporation officialisée, il deviendra le troisième footballeur gabonais à jouer dans toute l’histoire de Liga .

L’attaquant est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire du Gabon, mais avant lui, deux footballeurs sont passés par l’Espagne qui n’avaient pas beaucoup d’importance et dont peu de fans se souviennent.

Le premier était l’attaquant Henri Antchouet , qui n’a disputé que trois matchs avec Alavés lors de la saison 2005/06, accumulant seulement 59 minutes. Après son bref passage à Vitoria, Antchouet poursuit sa carrière au Portugal, en Grèce, en Inde et en France sans briller dans aucun de ses clubs.

Le deuxième Gabonais à évoluer en Liga est Lévy Madinda . Le milieu de terrain a signé pour l’équipe réserve du Celta à l’été 2010 et a fait le saut dans l’équipe première lors de la saison 2013/14.

Madinda est venu jouer 36 matchs avec le Celta , au cours desquels il a donné trois passes décisives, puis il s’est retrouvé en janvier 2016 au Nástic de Tarragona , disputant 53 matchs avec un but et une passe décisive.

Madinda est actuellement sans équipe après avoir mis fin à son contrat avec le Malaisien Sabah, après être passé par le football grec et turc.

Antchouet et Madinda n’ont pas connu un temps brillant en Liga et on verra si Aubameyang peut avoir une étape plus fructueuse en défendant les couleurs du Barça .