Aubameyang : «Ronaldo était le meilleur, mais il était un peu gros»

Alex Rodriguez aime toujours Jennifer Lopez. L’ancienne joueuse de baseball a partagé un message pour JLo après son mariage avec Ben Affleck. Ici les détails.

En juillet, près de 20 ans après leur premier engagement et trois mois après leur deuxième, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés en secret à Las Vegas. Un peu plus d’un mois plus tard, les deux ont célébré un deuxième mariage, avec une célébration de trois jours en Géorgie.

Tout a commencé par un dîner de répétition le vendredi soir pour se poursuivre le samedi 20 août avec la cérémonie principale et le dimanche avec un brunch.

Plus d’un mois après le deuxième mariage, Alex Rodriguez, qui était auparavant fiancé à JLo, a montré qu’il avait toujours de l’amour pour la chanteuse et a partagé un message émouvant pour elle et ses enfants.

Le message d’Alex Rodriguez à Jennifer Lopez après son mariage avec Ben Affleck

A-Rod a partagé son soutien à la chanteuse et à son ex-fiancée après son mariage avec Ben Affleck. «Avec Jennifer, écoutez, c’était une bonne expérience», a déclaré l’ancien joueur de la MLB dans l’épisode de vendredi de «Qui parle à Chris Wallace?» après avoir été interrogé sur le mariage avec Affleck.

«Je lui souhaite, ainsi qu’aux enfants, qui sont intelligents, beaux et merveilleux, je leur souhaite le meilleur», a poursuivi Rodríguez, se souvenant des enfants de Lopez, Emme et Maximiliano, tous deux âgés de 14 ans.

«Je dirais que je suis content de ne jamais être candidat à la présidentielle parce qu’il m’attaquerait», a-t-il conclu en plaisantant en référence aux questions constantes sur son ex-fiancée.

En juillet, A-Rod a parlé de son passé avec JLo dans «The Martha Stewart Show», affirmant qu’il n’avait «aucun regret» à propos de leur romance.

«C’est l’être humain le plus talentueux que j’ai jamais rencontré. travailleur le plus acharné. Et je pense qu’elle est la meilleure… artiste vivante au monde aujourd’hui», a-t-il déclaré.

Rodriguez a commencé à sortir avec Jennifer Lopez en 2017. Deux ans plus tard, ils se sont fiancés. Alors que le couple planifiait leur mariage, ils l’ont finalement appelé en mars 2021.

Par la suite, Lopez a entamé une relation avec Affleck, avec qui elle était déjà fiancée en 2002. L’acteur lui a proposé à nouveau en avril de cette année avec une bague de fiançailles verte, la couleur préférée de la chanteuse.

Quant à l’ancien athlète, il est actuellement célibataire après s’être séparé de Kathryne Padgett en septembre.