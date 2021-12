Aubameyang retiré de l’équipe d’Arsenal pour des raisons disciplinaires

Après la victoire (3-0) sur Southampton, Mikel Arteta a refusé de parler de Pierre-Emerick Aubameyang, un attaquant qui a été retiré de l’équipe pour des raisons disciplinaires.

Le capitaine d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a de nouveau enfreint les règlements du club. La révélation a été faite par Mikel Arteta, qui a justifié l’absence de l’attaquant gabonais de l’effectif pour le match contre Southampton.

«Il n’est pas dû à une situation disciplinaire. Il y a des choses qui ne sont pas négociables et des standards qu’on doit maintenir en tant que club, c’est pourquoi on ne l’a pas appelé», a justifié l’entraîneur espagnol, la presse anglaise avançant en raison d’un retard à l’entraînement.

«Je veux et je peux parler du jeu, c’est ce sur quoi je veux me concentrer. J’ai déjà expliqué à quel point cette situation est malheureuse. J’en ai déjà parlé et il n’y a plus rien à dire», résume le sélectionneur espagnol sans plus d’explications.

N’oubliez pas qu’il s’agit du deuxième match auquel Aubameyang échoue pour une punition interne. La saison dernière, l’international gabonais n’avait pas été utilisé dans le derby avec Arsenal car il était en retard à la concentration.